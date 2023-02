Ärztinnen und Ärzte demonstrieren gegen Gesundheitspolitik

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Hessische Patientinnen und Patienten müssen sich in dieser Woche erneut auf einen Ärzte-Streik einstellen. Aus Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik wollen Tausende Medizinerinnen und Mediziner an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) ihre Praxen schließen und in Frankfurt gemeinsam demonstrieren. Erwartet werden nach Angaben der Ärzteverbände Praxisteams aus ganz Hessen.