AfD darf für Geburtstagsveranstaltung Parkplatz nutzen

Frankfurt/Main/Königstein (dpa/lhe) - . Kurz vor ihrer Feier zum zehnjährigen Bestehen hat die AfD in einem juristischen Streit um einen Parkplatz gegen die Stadt Königstein einen Erfolg verbucht. Das Verwaltungsgericht Frankfurt gab am Freitag einem Eilantrag der Partei Recht. Damit können zu der Veranstaltung am kommenden Montag (6. Februar) im Haus der Begegnung in Königstein die Parkflächen auf einem nahegelegenen Platz genutzt werden (Az.: 5 L 363/23).