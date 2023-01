AfD fordert Pflicht-Teilnahme an Bundeswehr-Bildungsangebot

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Jeder hessische Schüler, Referendar oder jede Lehrkraft sollte laut einem Vorschlag der AfD-Landtagsfraktion während der Schullaufbahn verpflichtend an einem Bildungsangebot der Bundeswehr teilnehmen. Die bestehende Kooperationsvereinbarung des Landes mit der Bundeswehr sollte dementsprechend geändert werden, heißt es in einem Antrag der AfD-Fraktion, über den am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden debattiert wurde.