AfD-Fraktion fordert Corona-Untersuchungsausschuss in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die AfD-Fraktion fordert die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses des hessischen Landtags. „Die Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie waren in Teilen sowohl funktional als auch ethisch und rechtlich zweifelhaft“, begründete der AfD-Gesundheitsexperte Volker Richter am Freitag in Wiesbaden das Vorhaben. Eine Aufarbeitung der im Zuge der Corona-Pandemie ergriffenen Maßnahmen sei zwingend erforderlich.