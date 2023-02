AfD-Fraktion fordert Privatisierung der Staatsweingüter

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die AfD-Landtagsfraktion fordert eine Privatisierung der Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach im Rheingau. Staatsunternehmen seien träge und ineffizient, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Frank Grobe am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. „Wir wissen, dass nicht wenige Rheingauer Winzer Interesse an den Flächen der Hessischen Staatsweingüter haben“, erläuterte er. Mit ihrer Expertise könnten sie die Qualität des Weines erhöhen sowie den Rheingau stärker zum Flaggschiff des deutschen Weins ausbauen.