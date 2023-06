AfD-Fraktion plädiert für Vereinfachungen im Baurecht

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Kampf gegen den Mangel an günstigem Wohnraum macht sich die hessische AfD-Fraktion für Vereinfachungen im Baurecht durch einen „Gebäudetyp E“ stark. Der wohnungsbaupolitische Sprecher Dimitri Schulz regte am Donnerstag im Landtag im Wiesbaden ein entsprechendes Modellprojekt an, um den preiswerten Wohnungsbau anzukurbeln.