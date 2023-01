AfD-Fraktion verliert mit Papst-Dippel ein weiteres Mitglied

Papst-Dippel gab nach einem Bericht der „Hessisch/Niedersächsischen Allgemeinen“ Differenzen in der Corona-Debatte sowie bei der Aufstellung von Wahllisten als Gründe für ihre Entscheidung an. Ende vergangenen Jahres hatten bereits die beiden Abgeordneten Walter Wissenbach und Rainer Rahn im Streit um den politischen Kurs in der AfD ihren Parteiaustritt erklärt. Mitte 2021 war der Abgeordnete Rolf Kahnt aus der AfD ausgetreten.