AfD-Fraktion will Landtagsabgeordneten nicht aufnehmen

Nach den Worten von AfD-Landeschef Lambrou ist Herr seit Dienstag nicht mehr für die Wiesbadener AfD-Rathausfraktion tätig. Dort hatte er als politischer Referent gearbeitet. In der kommenden Woche wollen sich die Mitglieder der derzeitigen sowie der künftigen AfD-Landtagsfraktion zu einer Klausurtagung treffen, wie Lambrou ankündigte. Thema werde dann auch die Aufnahme von Herr in die neue Fraktion sein. Der Landtag konstituiert sich am 18. Januar 2014. Herr werde an der Klausurtagung nicht teilnehmen, sagte Lambrou. Der Fraktionsvorstand habe ihn ausgeladen.