AfD im Landtag: Präsidentin will Ordnung „nachschärfen“

Laut Parlamentssprecher Moritz Josten könnte dies zunächst zwischen den Fraktionen besprochen werden. Dann stimme der Landtag in seiner konstituierenden Sitzung am 18. Januar 2024 ohnehin über die Geschäftsordnung erneut ab - egal ob mit oder ohne Änderungen. In der vergangenen fünfjährigen Legislaturperiode hatten sich Parlamentarier mehrerer Fraktionen gelegentlich Ordnungsrufe und Rügen eingefangen.