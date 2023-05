AfD-Landesparteitag beginnt: Von Protesten begleitet

Königstein (dpa/lhe) - . Begleitet von lautstarken Protesten hat am Freitag der dreitägige Landesparteitag der hessischen AfD in Königstein begonnen. Ein umfangreiches Polizeiaufgebot sicherte die Veranstaltung, gegen die ein breites Bündnis unter dem Motto „Königstein ist bunt“ zu einer Gegendemonstration aufgerufen hatte. Gegen die AfD protestierten etwa 100 Menschen - Jugendliche ebenso wie „Omas gegen Rechts“, Gewerkschafter, Landtagsabgeordnete und -kandidaten sowie der Königsteiner Bürgermeister. Den Delegierten auf dem Weg zum Parteitag schallten Pfiffe, „Nazis raus“-Rufe und „Haut ab“-Forderungen entgegen. Während des Parteitags planen die Gegner der AfD-Versammlung zudem eine Mahnwache am Samstag und Sonntag.