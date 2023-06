„Air Defender“ gestartet: Flugchaos bleibt aus

Berlin (dpa) - . Die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der Nato hat zum Auftakt nur punktuell zu Beeinträchtigungen des zivilen Flugverkehrs in Deutschland geführt. Die Luftverkehrsbranche bilanzierte am Montagabend, die Auswirkungen von „Air Defender 2023“ hätten sich „noch im Rahmen gehalten“. Nur Hamburg als einziger größerer Flughafen in Deutschland meldete deutliche Verspätungen. Der Branchenverband BDL verwies aber auch auf den „vergleichsweise geringen militärischen Flugbetrieb“ am Anlauftag der Übung. „Wir gehen davon aus, dass an den folgenden Tagen die Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs aber zunehmen werden, insbesondere mit Verspätungen in den Abendstunden“, erklärte Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow.