„Aktenzeichen XY“: Hinweise zu hessischen Fällen eingegangen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ mit ungeklärten Kriminalfällen aus Hessen sind Hinweise bei der Polizei eingegangen. „Diese befinden sich derzeit hinsichtlich Inhalt, Qualität und ähnlichem in der Prüfung und sind Gegenstand der Ermittlungen“, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Donnerstag zu einem Tötungsdelikt in Wiesbaden mit, das Thema der Sendung am Mittwochabend gewesen war.