Aktion gegen illegales Glücksspiel: 21 Strafanzeigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Kampf gegen illegales Glückspiel haben hessische Polizisten diese Woche mehr als 80 Wettbüros, Spielhallen und Szenetreffs kontrolliert. Bei der landesweiten Aktion am Dienstag wurden 21 Strafanzeigen gestellt und 78 Ordnungswidrigkeiten erfasst, wie das Innenministerium am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Die Einsatzkräfte kontrollierten knapp 200 Menschen und stellten sieben Glücksspielautomaten sicher.