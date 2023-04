Aktion gegen Raser: Polizei blitzt an knapp 200 Messstellen

In Frankfurt etwa müssen Autofahrer sich am Airportring, in der Ludwig-Landmann-Straße, an der Miquelallee sowie an der Eckenheimer Landstraße am Hauptfriedhof auf Blitzer einstellen. In Westhessen sind Geschwindigkeitsmessungen unter anderem am Elzer Berg an der Autobahn 66, Höhe Erbenheim, sowie an der Bundesstraße 260, Höhe Mappershain geplant. In Nordhessen sind die Beamten unter anderem in Kassel, Dresdener Straße, sowie in Wolfhagen an der Ederseestraße im Einsatz. In Osthessen steht die Polizei beispielsweise in Hünfeld an der Landesstraße 3176 sowie in Bad Hersfeld am Giegenberg und in Südhessen unter anderem in Darmstadt in der Frankfurter Straße, in Griesheim im Dornheimer Weg sowie in Groß-Gerau an der Bundesstraße 44, Höhe Falltorhaus.