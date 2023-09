Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Polizei in Hessen beteiligt sich an diesem Dienstag an einem länderübergreifenden Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Dabei solle die „gegenseitige Rücksichtnahme“ im Mittelpunkt stehen, erläuterte das Polizeipräsidium Frankfurt. Die Aktion steht unter dem Motto „sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick“. Geplant seien unter anderem Kontrollen und Präventionsmaßnahmen in der Nähe von Schulen oder Seniorenheimen, in Fußgängerzonen oder an stark frequentierten Fuß- und Radwegen.