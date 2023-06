Aktionstag gegen Hetze im Netz: Elf Beschuldigte in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Polizei ist am Mittwoch in Hessen und auch bundesweit gegen Hass und Hetze im Internet vorgegangen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mitteilte, gab es deutschlandweit rund 130 Polizeimaßnahmen, darunter Wohnungsdurchsuchungen und Vernehmungen. Der Aktionstag richtete sich gegen Verfasserinnen und Verfasser von illegalen Posts. „Denn Aufforderungen zu Straftaten, Bedrohungen, Nötigungen oder Volksverhetzungen im Netz sind Straftaten, die mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden können“, erläuterte das BKA.