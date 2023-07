Aktivisten dürfen bis Sonntag in besetztem Parkhaus bleiben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Klimaaktivisten der Bewegung Fridays for Future haben am Freitag am Rande einer Demonstration ein Frankfurter Parkhaus besetzt. Nach Verhandlungen mit dem Betreiber und dem Besitzer dürfen sich maximal 150 von ihnen bis Sonntag um 12.00 Uhr auf dem obersten Parkdeck aufhalten, wie die Polizei am Samstag mitteilte.