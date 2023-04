Aktueller Tarifstreit: Demonstration am Uniklinikum Gießen

Nachdem die Gespräche in der vergangenen Woche ohne endgültiges Ergebnis geblieben waren, sollten die Verhandlungen an diesem Mittwoch fortgesetzt werden. Man wolle und könne zu einer Einigung kommen, hatte Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm vorab erklärt. „Dafür muss sich die Klinikleitung in den entscheidenden Fragen bewegen: Bedarfsgerechte Personalschlüssel und ein wirksamer Belastungsausgleich sind die Voraussetzungen für einen Kompromiss.“