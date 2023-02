Al-Wazir berichtet über Rad- und Fußwegeprojekte

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) über Rad- und Fußwegeprojekte in Hessen berichten. Seit dem Jahr 2017 regelt die Nahmobilitätsrichtlinie des Landes die Förderung der Kommunen für die Umsetzung dieser Vorhaben. Dabei werden die Städte, Gemeinden und Landkreise auch durch Beratung und Qualitätsstandards fachlich unterstützt. Nach fünf Jahren wurde die Richtlinie evaluiert und bis 2029 verlängert. Minister Al-Wazir wird bei dem Treffen in Wiesbaden einen Ausblick über die Anpassungen der überarbeiteten Richtlinie geben.