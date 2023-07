Al-Wazir: Gewalteskalation in Gießen völlig unakzeptabel

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der hessische Wirtschaftsminister und grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl im Herbst, Tarek Al-Wazir, hat die Gewalteskalation rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen als „völlig unakzeptabel“ bezeichnet. „Wer Einsatzkräfte angreift, die eine vom Verwaltungsgerichtshof erlaubte Veranstaltung schützen, der greift unseren Rechtsstaat an“, sagte Al-Wazir am Montag in Wiesbaden. „Gerade, wer einen Unrechtsstaat kritisiert, muss die Regeln unseres Rechtsstaates akzeptieren.“