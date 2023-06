Al-Wazir: Grüne vom negativen Bundestrend abgekoppelt

Für die Probleme in der Ampelregierung im Bund macht Al-Wazir vor allem die FDP verantwortlich. Wegen ihrer „Angst, unter die 5-Prozent-Hürde zu rutschen“, hielten sich die Freidemokraten an keine Absprachen mehr. Zudem sei Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) „nicht wirklich sichtbar“. „Das ist Teil des Problems, das wir gerade haben“, fügte er hinzu. Al-Wazir räumte aber auch Fehler seiner eigenen Partei in der Affäre um Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen ein. In Hessen wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt.