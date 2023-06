Al-Wazir: Hessen erreicht auf Weg zum Radland Meilensteine

Al-Wazir betonte, in der hessischen Verkehrspolitik habe sich in den zurückliegenden Jahren der Ansatz verändert. „Früher war Radverkehrspolitik in Hessen eigentlich Tourismuspolitik“, sagte er. „Da hat man das Fahrrad als Freizeitmittel gesehen, aber nicht als vollwertiges Verkehrsmittel.“ Dies sei inzwischen anders. „Die erste Strukturveränderung ist die, dass wir sehr viel mehr Geld für Radverkehrsinfrastruktur bereitstellen als früher“, sagte Al-Wazir. „Und zwar nicht nur für Radwege, sondern auch für das, was dazugehört. Also von der Abstellanlage bis hin zur Beschilderung.“