Al-Wazir: Regierung gewinnt mit Nimmermann einen klugen Kopf

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der designierte neue Energiestaatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Philipp Nimmermann, ist nach den Worten von Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) „der richtige Mann für diese herausfordernde Aufgabe“. Mit ihm wechsele ein erfahrener Staatssekretär aus Hessen auf eine der wichtigsten energiepolitischen Positionen in Deutschland, teilte Al-Wazir am Montag in Wiesbaden mit.