Al-Wazir stellt neuen Index zur Lebensqualität in Hessen vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Land Hessen hat erstmals einen „Regionalen Wohlfahrtsindex“ ermitteln lassen, der die Entwicklung der Lebensqualität untersucht. Diese lasse sich nicht alleine in wirtschaftlichen Kennzahlen wie Einkommen, Vermögen oder Konsum abbilden, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vor der Präsentation der Ergebnisse am Montag (10.00 Uhr) in Wiesbaden. Im „Regionalen Wohlfahrtsindex“ würden neben wirtschaftlicher Kennzahlen beispielsweise der positive Wert ehrenamtlicher Arbeit oder der negative Einfluss von Treibhausgasemissionen berücksichtigt.