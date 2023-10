Al-Wazir stellt Planungen für Radwegebau 2024/25 vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Welche Radwege sollten an hessischen Landes- und Bundesstraßen am dringlichsten gebaut werden? Um diese Frage zu beantworten, wurde 2021 eine neue Methodik eingeführt. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) will am Donnerstag (12.30 Uhr) in Wiesbaden nun die Ergebnisse der aktuellen Dringlichkeitsbewertung vorstellen und und erläutern, welche Radwegeprojekte in das Planungsprogramm 2024/25 aufgenommen wurden. Dabei wird er vom Präsidenten von Hessen Mobil, Heiko Durth, unterstützt. In dem Landesbetrieb war eine eigene Abteilung für Radwege eingerichtet und mehr Personal eingestellt worden.