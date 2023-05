Al-Wazir: Über 250.000 Deutschlandtickets in Hessen verkauft

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zehn Tage nach dem Start des Deutschlandtickets ist die Nachfrage in Hessen weiterhin hoch. Seit dem Vorverkaufsstart am 3. April wurden landesweit über 250.000 Deutschlandtickets erworben, wie Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Mittwoch in Wiesbaden sagte. Abonnenten des Deutschlandtickets können seit dem 1. Mai für 49 Euro im Monat bundesweit Busse und Züge im Nah- und Regionalverkehr nutzen.