Al-Wazir wirft FDP im Bund Blockadehaltung vor

Seither versuche die FDP, mit Blockaden das eigene Profil zu schärfen. Er erwarte, „dass die Ampel ihre Konflikte überwindet und wieder ins Arbeiten kommt. Alles andere kann man irgendwann niemandem mehr erklären“, so Al-Wazir. Seine eigene Partei mahnte der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen: „Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht nur in unserem eigenen Milieu unterwegs sind.“ Der Ausgang der Senatswahl in Berlin, sei eine Warnung: „Ein Schritt nach vorne, der bleibt, kann mehr wert sein als zwei Schritte, durch die wir die Mehrheit verlieren - mit dem Ergebnis, dass es dann rückwärts geht. Genau das wird jetzt in Berlin passieren“, so Al-Wazir. „Wir müssen vorangehen, aber anschlussfähig für die Mehrheit der Bevölkerung bleiben.“ In Berlin verhandeln CDU und SPD über die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung. Bisher regierte eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken.