Alkoholisierter Radfahrer auf Autobahn festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Radfahrer ist auf einer Autobahn Richtung Frankfurter Innenstadt festgenommen worden. Der Mann sei bei hohem Verkehrsaufkommen auf der rechten Spur der Bundesautobahn 648 unterwegs gewesen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Bei der Kontrolle am frühen Donnerstagmorgen durch eine Polizeistreife sei bei dem 29-Jährigen ein Alkoholwert von 1,61 Promille gemessen worden und er habe keine gültigen Ausweispapiere vorzeigen können. Auf die Nachfrage, warum er mit seinem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs sei, gab der Mann an, dass er habe Sport treiben wollen. Die Polizei nahm ihn wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verdachts auf Aufenthalt ohne gültigen Ausweis fest.