Alle hessischen Gefängnisse bieten Deutschunterricht an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Mehr als 40 Prozent der rund 4500 Gefangenen in Hessen haben einen ausländischen Pass - auf den Gefängnishöfen werden viele Sprachen gesprochen. Nicht immer ist die Verständigung untereinander und mit den Justizvollzugsbeamten leicht. Alle 16 Justizvollzugsanstalten (JVA) in Hessen bieten daher auch Deutschunterricht an. Das geht aus der Antwort von Justizminister Roman Poseck (CDU) auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor.