Alle wesentlichen Vorhaben im Koalitionsvertrag umgesetzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Knapp ein halbes Jahr vor der hessischen Landtagswahl hat die schwarz-grüne Regierung nach Einschätzung der Grünen-Landtagsfraktion die wesentlichen Punkte im aktuellen Koalitionsvertrag umgesetzt. „Wir haben viel versprochen und viel gehalten“, erklärte der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Mathias Wagner, am Mittwoch in Wiesbaden bei der Vorstellung einer Bilanz. Das sei schon in normalen Zeiten in den meisten Koalitionen keine Selbstverständlichkeit.