Als Sommer-Neuzugang: Eintracht vor Verpflichtung von Pacho

Frankfurt/Main (dpa) - . Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Ecuadorianers William Pacho für die neue Spielzeit. Nach Informationen der „Frankfurter Rundschau“ ist der Transfer des 21 Jahre alten Innenverteidigers von Royal Antwerpen so gut wie sicher. Im Gespräch ist eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro plus weitere Bonuszahlungen.