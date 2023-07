Altes Problem, zügige Lösung? Wieder Streik in Gräfenhausen

Die erneuten Streiks in Gräfenhausen ist für den DGB Hessen-Thüringen ein Beleg dafür, dass die Kontrollen unzureichend bleiben. „Nur mit wirksamen Kontrollen in der Branche wird es die notwendigen Veränderungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen geben“, betonte eine Sprecherin am Donnerstag. Die Gewerkschaft fordere verstärkte und schärfere Kontrollen sowie den konsequenten Ausschluss aus dem Markt bei Verstößen.