Am Tag der Arbeit: Radprofis starten bei Eschborn-Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - . Angeführt von mehreren Ex-Siegern wie John Degenkolb oder Pascal Ackermann wird heute der deutsche Radklassiker Eschborn-Frankfurt ausgetragen. Am Tag der Arbeit starten die Topfahrer um den deutschen Meister Nils Politt gegen 12:05 Uhr in Eschborn und werden rund fünf Stunden später im Ziel an der Alten Oper in der Frankfurter Innenstadt erwartet.