Ammoniakaustritt in Firma: Vier Menschen leicht verletzt

Nidderau (dpa/lhe) - . In einem Betrieb in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis ist in der Nacht zum Freitag das giftige Gas Ammoniak ausgetreten. Vier Mitarbeiter der Firma im Stadtteil Heldenbergen seien leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Weitere sechs Mitarbeiter hätten über Unwohlsein geklagt.