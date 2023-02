An geschlossenen Schranken vorbei: Auto von Zug erfasst

Hanau/Frankfurt (dpa/lhe) - . An einem Bahnübergang in Hanau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Der 37 Jahre alte Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Er war ersten Ermittlungen zufolge trotz geschlossener Bahnschranken über die Schienen gefahren, wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilte.