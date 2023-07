An Spitze von Polizeipräsidien steht Generationswechsel an

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zwei hessische Polizeipräsidien bekommen am 1. September neue Chefs. Wie Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, übernimmt der 49-jährige Daniel Muth die Leitung des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach. An die Spitze des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Gießen rückt der 44-jährige Torsten Krückemeier auf. Mit den Kabinettsbeschlüssen der Landesregierung übernehme eine neue Generation von Führungskräften Verantwortung, erläuterte Beuth.