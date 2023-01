Andreas Hoffmann übernimmt Geschäftsführung der documenta

Kassel/Hamburg (dpa) - . Der norddeutsche Kulturmanager Andreas Hoffmann leitet künftig die Geschäfte der bekanntesten Schau für zeitgenössische Kunst, der documenta. Er trete seine Position in Kassel am 1. Mai an, teilte die documenta und Museum Fridericianum gGmbH am Donnerstag mit. Hoffmann, geboren 1971, beerbt damit nach zwei Interimslösungen die frühere Generaldirektorin, Sabine Schormann. Die hatte ihr Amt nach einem Antisemitismusskandal bei der vergangenen Schau niedergelegt. Aktuell ist Hoffmann noch Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums in Hamburg.