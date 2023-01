Kassel/Hamburg (dpa) - . Der Kulturmanager Andreas Hoffmann wird Geschäftsführer der documenta in Kassel. Er trete seine Position bei der bekanntesten Schau für zeitgenössische Kunst am 1. Mai an, teilte die documenta und Museum Fridericianum gGmbH am Donnerstag mit. Hoffmann sei aktuell noch Geschäftsführer des Bucerius Kunst Forums in Hamburg. Bis zur Übernahme des Amtes leitet weiterhin Ferdinand von Saint André die Geschäfte. Er war nach Ausstellungsende der documenta fifteen als Interimsgeschäftsführer eingestellt worden.