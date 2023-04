Anerkennungszahlungen für Fälle von sexualisierter Gewalt

Hofgeismar (dpa/lhe) - . Die unabhängige Kommission zur Untersuchung von Fällen sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) hat in den vergangenen 3,5 Jahren für zehn Betroffene Anerkennungszahlungen beschlossen. Diese Zahlungen habe die Landeskirche auch gewährt, teilte Thomas Zippert, landeskirchlicher Koordinator zum Thema „Sexualisierte Gewalt“, am Samstag zum Abschluss der Frühjahrstagung der Landessynode in Hofgeismar mit.