Angebote zur Medienkompetenz sollen vernetzt werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Desinformation erkennen und begegnen: In Hessen sollen Angebote und Projekte für eine bessere Medienkompetenz vernetzt und koordiniert werden. Das Vorhaben stellten am Montag Vertreter der Landesregierung, der Medienanstalt Hessen, der Landeszentrale für politische Bildung, des Hessischen Rundfunks und von Hitradio FFH in Wiesbaden vor.