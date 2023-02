Angehörige von Hanau-Opfern: In Rechtsmedizin kommen können

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die Angehörigen der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau hätten auch unmittelbar nach der Obduktion der Leichen in der Rechtsmedizin Abschied nehmen können. Die Räumlichkeiten der Rechtsmedizin seien zwar nicht ausdrücklich darauf vorbereitet, sagte der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Frankfurt am Freitag im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages zu dem Anschlag. Da das Institut aber den Wunsch der Angehörigen mitbekommen habe, sei diese Möglichkeit vorbereitet und das Angebot an die Ermittlungsbeamten gerichtet worden. Es sei aber kein Angehöriger in die Rechtsmedizin gekommen.