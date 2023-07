Angeklagter berichtet von Folter wie im „Schichtbetrieb“

Die Aussage gab jedoch einen Einblick in das Gefängnissystem, in dem die Gefangenen in regelrechten Schichten systematisch gefoltert worden seien. „Wir wurden täglich gefoltert von mittags bis etwas zwei Uhr nachts“ sagte der Zeuge. „Jeder folterte die, für die er zuständig war.“ Andere Mitarbeiter des Militärkrankenhauses, die durch die Korridore gingen, hätten die an Metallrohren aufgehängten Gefangenen aber willkürlich beschimpft, geschlagen und getreten, „selbst der, der den Kaffee holte“.