Angeklagter bestreitet Messerattacke in Moschee

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen versuchten heimtückischen Mordes in einer Moschee in Frankfurt steht ein 30 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Der Anklage zufolge soll er im Juni vergangenen Jahres einem in dem Bethaus tätigen 24-jährigen Handwerker zwei gefährliche Messerstiche in den Nacken zugefügt und dabei eine islamistische Parole gerufen haben. Nach einer größer angelegten Polizeiaktion mit Einsatz eines Hubschraubers wurde der mutmaßliche Täter festgenommen.