Angeklagter gesteht Messerangriff in Wohngemeinschaft

Darmstadt (dpa/lhe) - . Wegen eines tödlichen Streits in einer Wohngemeinschaft in Darmstadt steht ein 41-Jähriger vor dem Darmstädter Landgericht. Der Angeklagte gestand in dem am Dienstag eröffneten Prozess, zugestochen zu haben. Der 46-Jährige habe ihn zu Boden geschubst, da habe er das Messer genommen, erklärte er. Nach dem ersten Stich in den Hintern seines Kontrahenten habe es ein Gerangel um das Messer gegeben. Dann habe er seinem Gegner in den Arm stechen wollen, aber das Herz getroffen, sagte der Angeklagte.