Angeklagter in U-Haft im Prozess um Unfall an Zebrastreifen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Prozess um einen tödlichen Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) ist der Angeklagte vom Landgericht Frankfurt in Untersuchungshaft genommen worden. Wie das Gericht am Freitag bestätigte, wurde vor Kurzem ein rechtlicher Hinweis erteilt, wonach der 33-Jährige auch wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen verurteilt werden könnte. Die Schwurgerichtskammer begründete den Haftbefehl mit der bei einer möglichen Verurteilung wegen Mordes erwartbaren Strafhöhe. Die Verteidigung legte Beschwerde gegen die U-Haft ein.