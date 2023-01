Angeklagter schweigt zunächst in Prozess um Drogenhandel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zum Auftakt eines Prozesses um mutmaßlichen Drogenhandel hat sich der Angeklagte am Montag vor dem Landgericht Frankfurt zunächst noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Auch an den kommenden Prozesstagen sollen vor allem Zeugen vernommen werden. Dem 25-Jährigen wird der Handel mit Marihuana und Kokain zur Last gelegt. Die Anklage geht von zwölf Fällen aus, in denen er jeweils bis zu zehn Kilogramm Marihuana weiterverkauft haben soll. In fünf weiteren Fällen wechselten jeweils 500 Gramm Kokain den Besitzer.