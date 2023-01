Angeklagter will von Drogenschmuggel nichts gewusst haben

Aschaffenburg (dpa) - . Im Prozess um den bislang größten Kokainfund in Bayern hat einer der Angeklagten bestritten, von dem Drogenschmuggel gewusst zu haben. „All das hat er später erst durch die Polizei erfahren. Er wollte sich auch nie an einem Betäubungsmittelgeschäft beteiligen“, sagte der Verteidiger des 23-Jährigen am Montag im Namen seines Mandanten vor dem Landgericht Aschaffenburg. Vielmehr habe der Angeklagte angenommen, dass es sich um ein Geschäft zu womöglich unversteuerten Elektrogeräten handeln könnte, weswegen er einen Drogendealer im vergangenen Juni von den Niederlanden ins hessische Friedberg fahren sollte.