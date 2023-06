Angeklagter zeigt Reue nach tödlichem Raserunfall

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einem tödlichen Raserunfall in Wiesbaden 2022 hat der Angeklagte Reue beim Auftakt seines Mordprozesses gezeigt. Der 25-jährige Syrer sagte am Montag vor dem Landgericht Wiesbaden, sein damaliges Verhalten sei keine Absicht gewesen: „Ich bereue es hier heute von ganzem Herzen.“ Er wisse, dass er die Ereignisse im Herbst 2022 nicht mehr rückgängig machen könne, und biete der Opferfamilie seine Unterstützung an. Weiter inhaltlich äußerte sich der Angeklagte vorerst nicht. Sein Anwalt kündigte eine Einlassung zur Sache für kommenden Freitag an.