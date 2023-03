Angklage gegen drei mutmaßliche Geldwäscher erhoben

Die drei Männer sind in Untersuchungshaft. Der mit internationalem Haftbefehl gesuchte 43-Jährige wurde Anfang 2022 in Sarajewo (Bosnien-Herzegowina) festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert. Der 34-Jährige ging den Ermittlern kurz darauf in Amsterdam (Niederlande) ins Netz. Auch der 53-Jährige wurde zwischenzeitlich festgenommen.