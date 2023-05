Anklage nach heimtückischem Mordversuch in Wohnheim erhoben

Zu dem Streit kam es demnach in der Küche des Wohnheims, in der das spätere Opfer beim Kochen offenbar Musik hörte und die Türe offen stehen ließ, so dass sich der 20-Jährige gestört fühlte. Im Verlauf des Streits soll dieser schließlich zum Messer gegriffen und dem 42-Jährigen mehrfach in den Oberkörper gestochen haben. Das Opfer musste im Krankenhaus notoperiert werden. Mitbewohner der Unterkunft konnten den Angreifer von weiteren Attacken abhalten.